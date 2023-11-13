Зеленский наградил Мустафу Джемилева званием Героя Украины (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский наградил лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева званием Героя Украины.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“Сегодня Мустафе Джемилеву исполнилось 80 лет. Поздравил его, поблагодарил за защиту свободы и крымскотатарского народа и отметил званием Героя Украины. Сильный, достойный, смелый человек. Жизнь, посвященная защите свободы народов. Пожелал того, чего мы желаем все: победы Украины и свободы для всех частей нашего государства. И делаем все, чтобы приблизить увольнение Крыма”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отметим, что награду Мустафа Джемилев получил за выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого Украинского государства, мужество и самоотверженность в отстаивании прав крымскотатарского народа, многолетнюю плодотворную политическую и общественную деятельность.

Мустафа Джемилев также получил орден государства.

Напомним, что Зеленский рассказал о потерях ВСУ и назвал единственный способ окончания войны.

Читайте также: