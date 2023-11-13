Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский наградил Мустафу Джемилева званием Героя Украины (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
553
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский наградил Мустафу Джемилева званием Героя Украины (фото)

Владимир Зеленский и Мустафа Джемилев / Фото: Сайт президента Украины

Сегодня, 13 ноября, Мустафе Джемилеву исполнилось 80 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева званием Героя Украины.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

“Сегодня Мустафе Джемилеву исполнилось 80 лет. Поздравил его, поблагодарил за защиту свободы и крымскотатарского народа и отметил званием Героя Украины. Сильный, достойный, смелый человек. Жизнь, посвященная защите свободы народов. Пожелал того, чего мы желаем все: победы Украины и свободы для всех частей нашего государства. И делаем все, чтобы приблизить увольнение Крыма”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отметим, что награду Мустафа Джемилев получил за выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого Украинского государства, мужество и самоотверженность в отстаивании прав крымскотатарского народа, многолетнюю плодотворную политическую и общественную деятельность.

Мустафа Джемилев также получил орден государства.

Напомним, что Зеленский рассказал о потерях ВСУ и назвал единственный способ окончания войны.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
553
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация