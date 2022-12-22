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Зеленский наградил орденами и медалями 101 украинского военного

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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Время на прочтение
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Зеленский наградил орденами и медалями 101 украинского военного

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украинских военных наградили за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 101 военнослужащего, одного из которых посмертно.

Соответствующий указ №870/2022 от 21 декабря опубликован на сайте главы государства.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге украинских воинов награждено орденами Богдана Хмельницкого, "За мужество", Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украины" и "Защитнику Отечества".

Поименный перечень награжденных военных можно посмотреть здесь.

ВСУ на защите Украины

По состоянию на сегодняшний день, за почти 10 месяцев полномасштабного вторжения России, украинские защитники уничтожили уже более 100 тысяч российских оккупантов, 3 тысячи танков и около 6 тысяч других бронемашин.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, несмотря на чрезвычайно большие российские потери, оккупанты все еще пытаются наступать на Донетчине, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, а также строят планы по югу.

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Дата публикации
Просмотры
231
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