Зеленский наградил президентку Еврокомиссии орденом Ярослава Мудрого: фото

Президент Украины Владимир Зеленский наградил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляен орденом князя Ярослава Мудрого I степени.

Об этом глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен проинформировала в Twitter.

Она поблагодарила украинского лидера за награду и отметила, что для нее это большая честь.

"Уважаемый Владимир Зеленский, искренне благодарю за награждение орденом Ярослава Мудрого I степени. Это большая честь. Я принимаю это от имени всех граждан ЕС. И как символ нашей крепкой связи", — написала глава Еврокомиссии.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляен сегодня, 15 сентября, находится с рабочим визитом в Киеве. Она обсудит с украинским президентом подключение Украины к электрической сети ЕС и введение бесплатного роуминга для украинцев. В свою очередь Зеленский пообещал важные дипломатические новости после визита в Киев президентки Еврокомиссии.

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