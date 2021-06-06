Зеленский накормил журналистов собственноручно приготовленным шашлыком и поздравил с профессиональным праздником

Фото с пикника президент обнародовал в социальной сети.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне Дня журналиста, который отмечается сегодня, 6 июня, провел день с представителями профессии и приготовил для них шашлык.

О событии он написал в своей социальной сети и показал фотографии с мероприятия.

"Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз — шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы", — отметил президент.



Отдельно подчеркнул, что такие встречи стали уже хорошей традицией.

Напомним, что День журналиста отмечается согласно Указу президента от 25 мая 1994 ежегодно 6 июня. Именно в этот день 1992 Союз журналистов Украины был принят в Международную федерацию журналистов, которая является крупнейшей в мире организацией профессиональных работников СМИ.

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