Зеленский намекнул, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже к лету

Украина ожидает решения Совета ЕС об утверждении переговорной рамки о вступлении в Европейский союз.

После того, как Еврокомиссия 12 марта приняла переговорную рамку для вступления Украины в Европейский Союз, следующим шагом должно стать утверждение этого решения лидерами стран-членов ЕС.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 13 марта.

"Ожидаем решения европейских лидеров по утверждению. И будет важным и для Украины, и для всего европейского сообщества – важным и сильным сигналом – сделать все для начала переговоров уже во время бельгийского председательства в первом полугодии этого года ", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это должно быть общим темпом и для Украины, и для Евросоюза.

"Имеем четкий порядок шагов и, уверен, можем добиться результата", — добавил глава государства.

Напомним, 13 марта Евросоюз утвердил 5 миллиардов евро на оружие для Украины. Там подчеркнули, что страны и дальше решительно настроены оказывать длительную поддержку Украине.

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