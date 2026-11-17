Президент Украины Владимир Зеленский и руководителем СБУ Александр Поклад / © Владимир Зеленский

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В Службе безопасности Украины могут произойти новые изменения. После встречи с руководителем СБУ Александром Покладом президент Владимир Зеленский вспомнил важные кадровые вопросы, но не стал уточнять, кого именно могут касаться решения. В то же время разговор не ограничился кадровыми темами: стороны обсудили готовящиеся в спецслужбе боевые операции и возможность изменить ее внутреннюю работу.

Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

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Какие решения обсудили Зеленский и Залежь

По словам президента, во время доклада Поклад рассказал об готовящихся операциях СБУ. Зеленский также определил из них, которые считает приоритетными.

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Отдельно руководитель спецслужбы предложил комплекс внутренних решений, призванных усилить работу ведомства. Президент поручил подготовить системный план подобных изменений.

Но больше всего вопросов пока оставляет кадровая часть разговора. Зеленский лишь отметил, что ответы на важные кадровые вопросы уже есть, однако не назвал ни должностей, ни фамилий.

«Есть ответы и на веские кадровые вопросы», — написал глава государства.

Он также поблагодарил сотрудников СБУ, которые воюют и работают ради национальных интересов Украины и безопасности государства.

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Дело «Карфаген» и кадровые изменения в спецслужбе

Кадровые вопросы в СБУ оказались в центре внимания после операции Карфаген, в рамках которой НАБУ и САП разоблачили вероятную преступную организацию. По данным следствия, к ее деятельности могли быть привлечены должностные лица правоохранительных органов, в частности, СБУ. 14 ноября Зеленский заявил, что, по полученной им информации, Александр Поклад, Игорь Клименко и Иван Выговский не причастны к сотрудничеству с преступниками, однако анонсировал дальнейшие кадровые изменения.

После обнародования материалов расследования СБУ сообщила о внутренней проверке. Двое чиновников, фигурировавших по делу, уже уволены. В то же время, в спецслужбе не уточнили, кого именно касается проверка и какие обстоятельства должны быть установлены. Отдельные вопросы касались возможного использования доступа к камерам системы «Безопасный город» в интересах участников преступной группы — этот эпизод также фигурирует в материалах НАБУ и САП.

Само расследование может иметь продолжение: в НАБУ предупреждали, что обнародованные доказательства только часть собранных материалов. Значительная часть информации пока не разглашается, чтобы не повредить следствию. На втором этапе сделки подозрения объявили пяти лицам, а по версии следствия, в преступную организацию могли входить по меньшей мере 12 участников.

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