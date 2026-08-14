Зеленский намекнул на ликвидацию предателя в Крыму

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время заседания Ставки доложили о проведении спецслужбами «точковых операций» в отношении коллаборантов на временно оккупированных территориях. Отдельно в докладе упоминался Севастополь, где недавно ликвидировали предателя Роберта Шагеева, перешедшего на сторону России после оккупации полуострова.

Об этом говорится в сообщении Владимира Зеленского на официальном Telegram-канале.

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«Был также отдельный доклад спецслужб о ходе проведения точечных операций в отношении коллаборантов на временно оккупированной территории, в частности в Севастополе, которые участвуют в российских ударах против Украины и украинцев», — сообщил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что «коллаборанты неизбежно понесут ответственность». При этом он не назвал конкретных фамилий или подробностей проведенных операций.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Севастополе произошел взрыв, в результате которого, возможно, погиб предатель Украины и бывший командир украинской подводной лодки «Запорожье» Роберт Шагеев.

Подготовка к осенне-зимнему периоду

По словам Зеленского, ключевым вопросом заседания стало финансирование Сил обороны и безопасности Украины на осенне-зимний период.

Участники определили основные пробелы и дополнительные потребности в области развития технологического вооружения, ускорения производства ударных средств и новых систем защиты, в частности реактивных перехватчиков.

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Президент также сообщил, что украинская разведка предоставила обновленные данные о планах России, в ответ на которые Украина готовит контрмеры.

Удары по России

Отдельно в Штабе проанализировали результаты так называемых «дальнобойных и среднедальностных санкций» против России, то есть удары по стратегическим объектам государства-агрессора на территории РФ и временно оккупированных территориях.

По словам главы государства, установленный план выполняется, а приоритеты оперативно корректируются в соответствии с поставленными целями.

Министр внутренних дел Игорь Клименко также доложил о выполнении решений Ставки и СНБО, а также о направлениях, требующих дополнительного внимания.

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Напомним, ранее в Киеве задержали экс-«министра» энергетики Крыма — бывшего председателя Республиканского комитета АР Крым по топливу, энергетике и инновационной политике Сергея Колобкова. Чиновник после оккупации Крыма перешел на сторону врага и помогал РФ интегрировать украинские энергообъекты в систему России.

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