- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 244
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский намекнул на новые обмены пленными: когда это может произойти
Президент выразил благодарность всем, кто работает ради обменов, отметив роль украинских военных на фронте, которые помогают пополнить обменный фонд.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что обмены пленными с Российской Федерацией будут продолжены уже в ближайшее время.
Об этом он сказал в своем вечернем обращении в субботу, 11 апреля, когда домой из российского плена вернулись 175 украинских защитников и 7 гражданских.
«Надеемся, что обмены продолжим уже в ближайшее время. По крайней мере с нашей стороны всю работу для этого выполняем», — заявил украинский президент.
Зеленский отметил, что сегодняшний обмен готовился долго, и добавил, что «каждое возвращение наших людей имеет значение».
«Мы помним обо всех, ищем по каждой фамилии, бывает, что находим людей спустя годы, когда ничего не было известно о человеке, а главное — чтобы можно было вернуть домой, в Украину», — подчеркнул он.
Президент выразил благодарность всем, кто работает ради обменов.
«Всей нашей команде Координационного штаба и разведкам, Службе безопасности Украины, МВД, конечно, армии, а больше всего — каждому украинскому подразделению, которое на фронте обеспечивает пополнение обменного фонда для Украины. Ваша смелость, воины, — это гарантия, что сможем возвращать людей», — подытожил Владимир Зеленский.
Напомним, 11 апреля состоялся новый обмен пленными между Украиной и агрессором Российской Федерацией. Из российского плена вернули 175 украинских защитников, которые находились в неволе с 2022-го.
Кроме военных, были освобождены 7 гражданских граждан Украины, которых россияне фактически похитили из своих домов.