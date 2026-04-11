Зеленский намекнул на новые обмены пленными: когда это может произойти

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что обмены пленными с Российской Федерацией будут продолжены уже в ближайшее время.

Об этом он сказал в своем вечернем обращении в субботу, 11 апреля, когда домой из российского плена вернулись 175 украинских защитников и 7 гражданских.

«Надеемся, что обмены продолжим уже в ближайшее время. По крайней мере с нашей стороны всю работу для этого выполняем», — заявил украинский президент.

Зеленский отметил, что сегодняшний обмен готовился долго, и добавил, что «каждое возвращение наших людей имеет значение».

«Мы помним обо всех, ищем по каждой фамилии, бывает, что находим людей спустя годы, когда ничего не было известно о человеке, а главное — чтобы можно было вернуть домой, в Украину», — подчеркнул он.

Президент выразил благодарность всем, кто работает ради обменов.

«Всей нашей команде Координационного штаба и разведкам, Службе безопасности Украины, МВД, конечно, армии, а больше всего — каждому украинскому подразделению, которое на фронте обеспечивает пополнение обменного фонда для Украины. Ваша смелость, воины, — это гарантия, что сможем возвращать людей», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 11 апреля состоялся новый обмен пленными между Украиной и агрессором Российской Федерацией. Из российского плена вернули 175 украинских защитников, которые находились в неволе с 2022-го.

Кроме военных, были освобождены 7 гражданских граждан Украины, которых россияне фактически похитили из своих домов.