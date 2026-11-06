Зеленский намекнул на новые удары по России: каким будет ответ на атаки по энергетике

Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о продлении операции против российской нефтеперерабатывающей отрасли в ответ на атаки РФ по украинской энергетической инфраструктуре. По его словам, Украина определила новые ответные шаги на российские удары, а дальнобойные санкции и международное давление должны побуждать Москву к реальным переговорам.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

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Зеленский анонсировал новые удары по России в ответ на атаки по энергетике

Президент поблагодарил украинские подразделения за точность ударов, а также все Силы обороны и безопасности Украины за системную работу.

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«Операция против российской нефтеперерабатывающей отрасли продолжается — в ответ на российские удары по украинским объектам энергетики», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, российские войска продолжают атаковать украинскую критическую инфраструктуру. Под ударами находятся электростанции, энергосети, объекты теплоснабжения, водоснабжения и гражданская логистика.

«Россияне не изменяют характер своей агрессивной активности, отказались от деэскалационных шагов, о которых говорили партнеры, и рассчитывают на дальнейшие удары. Мы определили следующие ответы», — заявил президент.

Зеленский объяснил, что может заставить Россию прекратить войну

Глава государства также упомянул о гуманитарной операции в Олешках, подчеркнув, что решение о прекращении боевых действий зависит от российского руководства.

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«Как показал опыт гуманитарной операции в Олешках, если есть решение Путина остановить войну, может наступить тишина», — написал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина стремится к скорейшему миру, однако для этого Россия должна сама решить прекратить войну.

«Украину не нужно убеждать, что мир нужен как можно быстрее. Мы этого хотим. Надо, чтобы Россия решила, что время войны исчерпано», — сказал президент.

По словам Зеленского, украинские дальнобойные удары и международное давление — инструменты, которые должны создать для России мотивацию к переговорам.

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«Наши дальнобойные санкции, наши мидлстрайки, а также все давление от партнеров против России за эту войну — это то, что создает мотивацию к реальным переговорам», — заявил глава государства.

Напомним, 3 ноября Россия нанесла один из самых масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки три ТЭС прекратили генерацию электроэнергии, а в Киеве вводили экстренные отключения света. Также российские дроны атаковали подстанцию, обеспечивающую работу Хмельницкой АЭС.

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