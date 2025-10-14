ТСН в социальных сетях

Зеленский намекнул на "серьезную новость" на следующей неделе: о чем идет речь

Украина готовит мощное оборонное соглашение с партнером по Европе.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовится объявить о новой важной оборонной договоренности с одним из европейских партнеров. По его словам, «серьезную новость» планируют обнародовать уже на следующей неделе.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Этот анонс прозвучал после того, как президент заслушал отчеты министра иностранных дел и дипломатов Офиса Президента по состоянию переговоров.

Кроме того, Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом. Основной темой разговора стало усиление противовоздушной обороны Украины и согласование общих позиций для коммуникации с Соединенными Штатами Америки.

Напомним, стало известно, что будет главной темой встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ссылаясь на два источника, знакомых с планами встречи, Axios пишет, что лидеры обсудят, какое оружие следует поставлять Украине, в частности возможности отправки Украине дальнобойных ракет «Томагавк».

Также во время телефонного разговора 11 октября Зеленский и Трамп обсуждали поставки Tomahawk в Украину. Однако источники не сообщили, было ли принято окончательное решение.

