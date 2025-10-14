- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2054
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский намекнул на "серьезную новость" на следующей неделе: о чем идет речь
Украина готовит мощное оборонное соглашение с партнером по Европе.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовится объявить о новой важной оборонной договоренности с одним из европейских партнеров. По его словам, «серьезную новость» планируют обнародовать уже на следующей неделе.
Об этом он сообщил в своем видеообращении.
Этот анонс прозвучал после того, как президент заслушал отчеты министра иностранных дел и дипломатов Офиса Президента по состоянию переговоров.
Кроме того, Зеленский провел переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом. Основной темой разговора стало усиление противовоздушной обороны Украины и согласование общих позиций для коммуникации с Соединенными Штатами Америки.
Напомним, стало известно, что будет главной темой встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ссылаясь на два источника, знакомых с планами встречи, Axios пишет, что лидеры обсудят, какое оружие следует поставлять Украине, в частности возможности отправки Украине дальнобойных ракет «Томагавк».
Также во время телефонного разговора 11 октября Зеленский и Трамп обсуждали поставки Tomahawk в Украину. Однако источники не сообщили, было ли принято окончательное решение.