Зеленский намекнул на страну, с которой может быть подписано еще одно соглашение о безопасности

В субботу, 24 февраля, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром обороны Швеции Полом Йонсоном, прибывшим с визитом в нашу страну в день второй годовщины начала полномасштабного вторжения России, обсудил предстоящие двусторонние переговоры о подписании соглашения о гарантиях безопасности.

Об этом сообщили на сайте украинского президента.

Зеленский назвал визит главы оборонного ведомства Швеции важным знаком солидарности его страны с Украиной.

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Он также подчеркнул, что объявленный правительством Швеции на днях 15-й пакет помощи стал самым большим по объему: на сумму почти 700 миллионов евро.

В него вошли приоритетные на сегодняшний день артиллерийские снаряды, системы ПВО, противотанковое оружие. Швеция также внесла вклад в практическое наполнение морской коалиции.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы налаживания совместного производства оружия.

Напомним, в субботу, 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения, украинский президент подписал соглашения о гарантиях безопасности с премьер-министристкой Италии Джорджей Мелани и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Аналогичный договор президент Зеленский подписал накануне и с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Согласно соглашению, которое будет действовать 10 лет, в этом году Дания предоставит Украине военную поддержку на сумму не менее 1,8 млрд евро.

Кроме того, 16 февраля президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины в Елисейском дворце. В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц и украинский подписали соглашение о гарантиях безопасности в Берлине. А первое такое соглашение было подписано между Украиной и Британией в Киеве.

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