Зеленский впервые написал открытое письмо Путину: что предлагает наш президент

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский написал открытое письмо главе РФ Владимиру Путину.

Письмо опубликовано на сайте Офиса президента.

В обращении Зеленский напомнил, что в начале правления Путина отношение в Украине к нему было другим, однако сейчас ситуация кардинально изменилась.

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© Офис президента Украины

«Когда вы более 26 лет назад возглавили Россию, многие в Украине относились к вам положительно. Так было. Это уже в прошлом», — говорится в письме.

Президент также заявил, что полномасштабная война стала следствием политического выбора Кремля.

«Что бы вы ни говорили о НАТО, геополитике и русском языке, эта война является вашим личным выбором — войной без реальной причины», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что по украинским данным, российская армия ежемесячно несет значительные потери.

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«Вчера я получил доклад о потерях вашей армии на фронте в Украине в мае. Это снова более 30 тысяч убитых и тяжелораненых россиян», — говорится в обращении.

Зеленский также заявил, что Украина продолжает сопротивляться и у нее есть поддержка международных партнеров.

«Мы объединили многих в мире в защиту Украины и против вас. Мы нашли оружие и финансы», — отметил он.

Отдельно президент Украины подчеркнул, что война должна быть завершена путем переговоров.

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«Украина предлагает закончить эту войну. Надо сделать это честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны», — говорится в письме.

Зеленский предложил организовать встречу для прямых переговоров с участием международных посредников.

«Я предлагаю вам встречу», — заявил он, отметив, что возможными площадками могут стать Швейцария, Турция или страны арабского мира.

Он добавил, что к процессу должны быть привлечены США и европейские партнеры как потенциальные гаранты безопасности.

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«Мы считаем, что участие Европы нужно… Мы считаем, что Соединенные Штаты должны быть в процессе», — подчеркнул президент Украины.

Зеленский также заявил о готовности Украины к прекращению огня и обмену пленными по принципу «всех на всех».

Заявления Пуитна о переговорах с Украиной и Европой

Напомним, президент РФ Владимир Путин 4 июня сделал ряд заявлений, среди которых сообщил, что готов к переговорам и даже может рассмотреть компромиссы.

В то же время российский диктатор выдумал, что его армия захватила всю Луганщину и более 80% Донетчины и солгал о масштабных потерях ВСУ.

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Путин также заявил, что Россия не отказывалась от диалога с Европой, но не доверяет посредникам с антироссийской позицией.

Ранее в РФ заговорили о конце войны без победы.

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