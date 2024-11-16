Зеленский: Украина стремится к миру, но он должен быть справедливым

После победы Дональда Трампа на выборах в США растет неопределенность будущей поддержки Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина больше всего стремится к миру, но он должен быть справедливым.

Об этом глава государства сказал в интервью "Суспильному".

"Никто не хочет так мира так, как мы. Смена политики Соединенных Штатов говорит о том, что, по моему мнению, война будет завершена", — отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что главная задача Украины – сохранить крепкую позицию и достичь справедливого мира.

"Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших из-за несправедливости, которую нам навязали", — подчеркнул он.

Президент также решительно отверг возможность уступок из-за давления сильнейших государств: "Нельзя здесь склонить голову, потому что кто-то большой, а мы меньшие. Мы великий народ, и мы должны это доказать".

Напомним, президент Зеленский ответил, при каких условиях Украина может согласиться на справедливые переговоры с Россией.

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