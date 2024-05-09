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Зеленский нашел должность Залужного: где и кем работает бывший главком ВСУ

Зеленский нашел должность Залужного: где и кем работает бывший главком ВСУ

Валерий Залужный / Фото: ТСН.ua

Указ подписан Зеленским 9 мая.

В четверг, 9 мая, Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.

Соответствующий указ №316 появился на сайте президента от 9 мая.

"Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", – говорится в тексте документа.

Напомним, в марте 2024 года в украинском Министерстве иностранных дел сообщалось, что Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Как информировали ранее, Владимир Зеленский 9 мая официально уволил Залужного с военной службы. Больше читайте по ссылке.

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