Зеленский нашел должность Залужного: где и кем работает бывший главком ВСУ

Указ подписан Зеленским 9 мая.
В четверг, 9 мая, Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.
Соответствующий указ №316 появился на сайте президента от 9 мая.
"Назначить Залужного Валерия Федоровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", – говорится в тексте документа.
Напомним, в марте 2024 года в украинском Министерстве иностранных дел сообщалось, что Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.
Как информировали ранее, Владимир Зеленский 9 мая официально уволил Залужного с военной службы. Больше читайте по ссылке.
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