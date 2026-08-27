Зеленский назначил Белецкого и Прокопенко ответственными за оборону Донетчины: что известно

Прокопенко, Белецкий

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Новыми группировками, отвечающими за оборону Донецкой области, будут руководить Герои Украины - бригадные генералы Андрей Билецкий и Денис Прокопенко. Такие предложения на совещании безопасности 26 августа внес главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый.

Об этом сообщили в офисе президента.

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Зачем создали новые группировки

Одну из группировок возглавит Андрей Белецкий, ныне командующий 3-м армейским корпусом. Другое – Денис Прокопенко, командир 1-го корпуса Нацгвардии «Азов».

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«За оборону Донбасса будут отвечать командиры-лидеры, способные, которым верят и за которыми идут», — заявил заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Прокопенко отвечает за боевые действия, в частности, в районе Доброполья и Дружковки. Под командованием Белецкого 3-й армейский корпус действует на участке фронта между Лиманом Донецкой области и Боровой Харьковской области.

Вероятно, новые структуры должны объединить корпуса, воюющие на соседних участках фронта. Это может позволить улучшить координацию подразделений и сократить цепочку принятия решений.

Руководитель Сил беспилотных систем Роберт Бровди с позывным «Мадяром» назвал решение переходом к более современной модели ведения войны.

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«Это и есть Smart War. Время сети центрической войны. Тотальная синхронизация с Группировкой СБС, кратчайшая цепочка "Сенсор-Стрелец"», — написал он.

По оценкам военного аналитика Николая Белескова, создание двух группировок может быть попыткой восстановить так называемое среднее звено управления на оперативно-стратегическом уровне.

Эта проблема обострилась после корпусной реформы ВСУ, когда в 2025 году ликвидировали формат оперативно-стратегических группировок войск (ОСУВ). В результате часть функций оперативного уровня управления фактически приходилось перебирать на себя главнокомандующему.

Новые группировки могут стать структурой, координирующей несколько армейских корпусов на отдельном участке фронта.

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В то же время подробности их структуры, состава и конкретных полномочий официально не раскрываются.

Ранее говорилось, что потеря Славянская и Краматорская может создать условия для нового давления на Украину со стороны Запада по переговорам с РФ. По оценке командира роты БпЛА 23-го штурмового полка в составе Второго корпуса Нацгвардии "Хартия" Юрия Бутусова, ключевую роль в сдерживании российского наступления на этом направлении может сыграть 3-й армейский корпус Андрея Белецкого. Он считает, что корпус может усилить оборону Славянска и изменить ход боев благодаря резервам и опыту командования.

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