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Зеленский назначил боевого офицера командующим Нацгвардией

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Зеленский назначил боевого офицера командующим Нацгвардией

Президент Зеленский назначил Героя Украины Алексея Пивненко новым командующим Нацгвардией / Фото: из соцсетей

Новым главой Национальной гвардии стал Герой Украины Александр Пивненко.

В субботу, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим Нацгвардией боевого офицера, Героя Украины полковника Александра Пивненко.

Об этом он сообщил во Львове, где находится по возвращении из Турции вместе с командирами "Азова".

"Среди нас сейчас есть Герой Украины Александр Пивненко, мощный воин Нацгвардии, боевой офицер, отличился в боях против российских оккупантов, в частности, в боях за Бахмут. Я назначил Героя Украины Александра Пивненко командующим Национальной гвардией Украины", — сказал Владимир Зеленский.

Президент пожелал новому командующему Нацгвардией "освобождение всей нашей земли, возвращение всех наших людей, а также вожделенную победу".

Известно, что Пивненко был офицером отряда специального назначения и борьбы с терроризмом 1-й бригады оперативного назначения НГУ, а также возглавлял 3-ю бригаду оперативного назначения имени полковника Петра Болбочана.

В марте 2023 года президент Зеленский своим указом присвоил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" полковнику Александру Пивненко "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Напомним, 8 июля во Львов приехали президент Украины Владимир Зеленский и командиры защитников "Азовстали" – Денис Прокопенко, Святослав Паламарь, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Они встретились с жителями города на проспекте Свободы, возле памятника Тарасу Шевченко.

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Дата публикации
Просмотры
784
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