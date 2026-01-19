- Дата публикации
В Украине назначили человека, ответственного за сбитие "Шахедов"
Украина начинает развитие общенационального «антидронового купола»: заместителем командующего Воздушными Силами ВСУ назначен легендарный командир Павел Елизаров (позывной «Лазар»), который будет отвечать за это направление.
Президент Владимир Зеленский согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами Павла Елизарова.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном вечернем видеообращении за 19 января.
«В армии его знают — Лазарь, спецподразделение, которое работает и работает эффективно», — отметил Зеленский.
Президент поручил Елизарову вместе с министром обороны Украины и военным командованием разработать «новую организацию для всего компонента именно такой защиты неба».
Что сказал глава Минобороны Федоров
Федоров назвал Лазаря одним из самых эффективных командиров Лазаря.
«Сегодня ни одна страна в мире не имеет такого опыта противодействия воздушным атакам, как Украина. Каждый день и каждую ночь — сотни вражеских дронов. В 2025 году Россия запустила по Украине до 100 тысяч шахедов и других типов БПЛА — повреждены десятки объектов критической инфраструктуры, сотни попаданий в жилые дома и жертвы. Число атак растет — враг хочет уничтожить гражданскую инфраструктуру и погрузить Украину в темноту. Мир не готовился к войне такого типа. Но мы вынуждены отвечать быстро, системно и технологически», — сказал министр.
Федоров признал, что трансформация такой системы не происходит через несколько дней, но нужно начать уже сегодня.
Павел Елизаров (Лазар) — новый заместитель командующего Воздушными Силами ВСУ. Он будет отвечать за развитие малой ПВО и направление перехвата дронов.
Его задача:
построить антидроновый купол над Украиной, уничтожающий угрозу еще на подлете, а не реагирующий постфактум.
Под руководством Елизарова подразделение Lasar’s group стало одним из самых результативных в Силах обороны. Именно эта команда уничтожила техники врага более чем на 13 млрд долларов. Каждый пятый уничтоженный российский танк — результат их работы. Подразделение стабильно в топе рейтинга «Армии дронов. Бонус», только в декабре — 364 орудия и 12 РСЗО.
Теперь командиру поручили задачу масштабировать этот опыт и построить систему, которая работает не точечно, а на уровне всей страны.
Также Федоров анонсировал «новые кадровые назначения в скором времени».
Мнение эксперта
Специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов на позывной «Флэш» приветствовал такое кадровое назначение.
«Это очень крутая и хорошая новость. Павел, как и Мадяр, не военный „по специальности“, но хороший управленец и менеджер. Поднял, считайте, с нуля Лазарь групп. А для меня главное, что этот человек — честный, порядочный, адекватный и умный», — похвалил «Флэш».
Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новый массированный воздушный удар.