В Украине назначили человека, ответственного за сбитие "Шахедов"

Президент Владимир Зеленский согласовал назначение нового заместителя командующего Воздушными силами Павла Елизарова.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном вечернем видеообращении за 19 января.

«В армии его знают — Лазарь, спецподразделение, которое работает и работает эффективно», — отметил Зеленский.

Президент поручил Елизарову вместе с министром обороны Украины и военным командованием разработать «новую организацию для всего компонента именно такой защиты неба».

Что сказал глава Минобороны Федоров

Федоров назвал Лазаря одним из самых эффективных командиров Лазаря.

«Сегодня ни одна страна в мире не имеет такого опыта противодействия воздушным атакам, как Украина. Каждый день и каждую ночь — сотни вражеских дронов. В 2025 году Россия запустила по Украине до 100 тысяч шахедов и других типов БПЛА — повреждены десятки объектов критической инфраструктуры, сотни попаданий в жилые дома и жертвы. Число атак растет — враг хочет уничтожить гражданскую инфраструктуру и погрузить Украину в темноту. Мир не готовился к войне такого типа. Но мы вынуждены отвечать быстро, системно и технологически», — сказал министр.

Федоров признал, что трансформация такой системы не происходит через несколько дней, но нужно начать уже сегодня.

Павел Елизаров (Лазар) — новый заместитель командующего Воздушными Силами ВСУ. Он будет отвечать за развитие малой ПВО и направление перехвата дронов.

Его задача:

построить антидроновый купол над Украиной, уничтожающий угрозу еще на подлете, а не реагирующий постфактум.

Под руководством Елизарова подразделение Lasar’s group стало одним из самых результативных в Силах обороны. Именно эта команда уничтожила техники врага более чем на 13 млрд долларов. Каждый пятый уничтоженный российский танк — результат их работы. Подразделение стабильно в топе рейтинга «Армии дронов. Бонус», только в декабре — 364 орудия и 12 РСЗО.

Теперь командиру поручили задачу масштабировать этот опыт и построить систему, которая работает не точечно, а на уровне всей страны.

Также Федоров анонсировал «новые кадровые назначения в скором времени».

Мнение эксперта

Специалист по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов на позывной «Флэш» приветствовал такое кадровое назначение.

«Это очень крутая и хорошая новость. Павел, как и Мадяр, не военный „по специальности“, но хороший управленец и менеджер. Поднял, считайте, с нуля Лазарь групп. А для меня главное, что этот человек — честный, порядочный, адекватный и умный», — похвалил «Флэш».

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что Россия готовит новый массированный воздушный удар.