Зеленский назначил экс-председателя Луганской ОВА Сергея Гайдая на новую должность

Бывший председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назначен на должность председателя Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Об этом сообщили на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал 15 марта распоряжение №30/2024-рп.

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича главой Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области", — говорится в сообщении.

К слову, в феврале Кабинет министров правительство согласовало назначение Гайдая главой Мукачевской РГА. Тогда же был уволен тогдашний глава РГА Эдгар Токарь.

Напомним, 15 марта 2023-го президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил голу Луганской ОВА.

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