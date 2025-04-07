Зеленский назначил экс-прокурора Костина на две важные должности: что известно

Бывший генпрокурор Андрей Костин

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Бывший генпрокурор Андрей Костин получил дипломатическую должность — он назначен послом Украины в Нидерландах. Также он станет постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия.

Об этом говорится в соответствующих указах №212/2025 и №213/2025 президента Украины Владимира Зеленского.

«Назначить Костина Андрея Евгеньевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Нидерланды», — говорится в документе, подписанном президентом 7 апреля.

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А согласно указу №213, Костин назначен и постпредом Украины при Организации по запрещению химического оружия.

«Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Нидерланды КОСТИНА Андрея Евгеньевича Постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия по совместительству», — говорится в документе.

Что известно об Андрее Костине

Ранее Андрей Костин был генпрокурором Украины. В октябре 2024 года он подал в отставку из-за дела миллионных взяток в Хмельницкой МСЭК, а именно ее экс-головы Татьяны Крупы, разоблаченной на непомерном обогащении после незаконного оформления инвалидности мужчинам.

Стало известно, что Крупа причастна к предоставлению группы инвалидности 51 чиновнику Хмельницкой областной прокуратуры. После этого Костин назначил служебное расследование и уволился.

Что касается общей информации, известно, что Андрей Костин имеет высшее юридическое образование. В 1995 году он окончил с отличием Одесский государственный университет им. И. И. Мечникова по специальности «Правоведение».

В 2019 году он был избран народным депутатом 9-го созыва от партии «Слуга народа».

До 14 января 2020 состоял в должности заместителя председателя Комитета по вопросам правовой политики, впоследствии стал председателем комитета.

Андрей Костин также был членом делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, представитель в рабочей подгруппе по политическим вопросам. Член Национального совета по антикоррупционной политике.

27 июля 2022 года Рада согласовала назначение Андрея Костина генпрокурором Украины. Решение было поддержано 299 народными депутатами, а президент Владимир Зеленский подписал указ о его назначении.

Отставка с должности генпрокурора

В октябре 2024 года Костин подал в отставку с поста генерального прокурора Украины на фоне скандала вокруг прокуратуры Хмельницкой области, где прокуроры оформили фиктивную инвалидность и получали миллионные выплаты из государственного бюджета. Тогда же Верховная Рада поддержала отставку Костина с должности, а Зеленский уволил его.

Напомним, после скандала с фиктивными инвалидностями советник руководителя ОП Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию с незаконным установлением группы инвалидности, в частности, украинским прокурорам, и заявил, что наказывать таких должностных лиц нужно в двойном размере.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента Владимира Зеленского ищут замену генеральному прокурору Украины Андрею Костину.