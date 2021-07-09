Зеленский назначил Ермаку нового заместителя: в Офисе президента появился чиновник Януковиче

Назначенный заместителем главы ОПУ Алексей Днепров был заместителем одиозного министра образования и науки Дмитрия Табачника.

В пятницу, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел перетасовку в своей администрации, уволив заместителя главы Офиса президента Юрия Костюка и назначив на его место Алексея Днепрова, который работал в правительстве во времена президента Януковича. Об этом сообщили в пресс-службе ОПУ.

Уволенного с должности заместителя главы Офиса президента Юрия Костюка Зеленский назначил своим советником, дав ему задание сфокусировать внимание "на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов". Также Юрий Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства.

На освободившееся место заместителя главы ОПГ Андрея Ермака, ответственного за гуманитарное направление, президент Зеленский назначил Алексея Днепрова, который, как отмечают в ОПУ, "имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования".

Как известно, во времена, когда пост президента Украины занимал Виктор Янукович, Днепров был заместителем одиозного министра образования и науки Дмитрия Табачника.

Напомним, новым пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского официально стал 34-летний журналист Сергей Никифоров.

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