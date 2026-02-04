Зеленский назначил главу внешней разведки Украины: подробности

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Луговского временным исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины (СВРУ).

Об этом говорится в соответствующем Указе №100/2026, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Олег Луговский, до этого занимавший должность первого заместителя главы СВРУ, будет возглавлять ведомство до назначения постоянного руководителя. Решение о возложении обязанностей вступило в силу с момента подписания документа президентом.

Что известно об Олеге Луговском

Олег Луговский начал работу в руководящем составе СВР в мае 2024 года в должности заместителя главы Службы. В течение последующей службы его карьерный рост сопровождался присвоением новых воинских званий и должностным повышением:

В августе 2024 года получил звание бригадного генерала

В октябре 2024 года был назначен первым заместителем главы СВР

В августе 2025 года ему было присвоено звание генерал-майора

Как представитель разведывательного органа, Луговский привлекался к ключевым международным и мероприятиям по безопасности. В частности, в мае 2025 года он входил в состав делегации Украины на переговорах с РФ, а в ноябре того же года был участником Киевского санкционного саммита.

В начале 2026 года в публичном пространстве генерал-майор выступал как эксперт по анализу военного потенциала агрессора. В своих докладах он отмечал ограниченность запасов российских ракетных систем «Орешник» и освещал процессы интеграции оборонных мощностей Беларуси в состав военно-промышленного комплекса России.

Напомним, ранее главой СВРУ был Олег Иващенко. Сейчас он занимает должность начальника ГУР.

Ранее мы писали, что Зеленский назначил Ярослава Мережко заместителем главы Службы безопасности Украины. Соответствующий кадровый состав руководства спецслужбы был обновлен 13 января.