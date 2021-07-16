Зеленский назначил гранты на почти 4 миллиона гривен для съемок трех фильмов

Зеленский назначил гранты на почти 4 миллиона гривен для съемок трех фильмов

Более миллиона гривен получит украинский режиссер на игровой фильм "Мебель".

В пятницу, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение № 518/2021-рп, которым назначил гранты трем молодым деятелям в области кинематографии. Общая сумма грантов составляет почти 4 миллиона гривен.

Об этом сообщили на официальном сайте главы государства.

Как отмечается в документе, средства будут выделены для создания и реализации творческих проектов. В частности, грант в размере 1 миллион 089 тысяч гривен назначен режиссеру Кристине Зинчук для производства игрового фильма "Мебель".

Еще два гранта предназначены для создания неигрового кино. Режиссер Доминикия Левчук получит 1миллион 525 тысяч гривен для производства фильма "Воспоминание", а ее коллега по профессии Елена Рубашевская — 1 миллион 284 тысяч гривен на создание фильма "Линия жизни".

Напомним, что в пятницу, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский поздравил легендарную украинскую актрису Ада Роговцева с днем рождения. Народной артистке исполнилось 84 года

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