Украина
810
1 мин

Зеленский назначил командующего беспилотных систем ПВО

Приказ о назначении Юрия Черевашенко уже подписал министр обороны Денис Шмыгаль.

Богдан Скаврон
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Дополнено новыми материалами

В пятницу, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение командующим беспилотных систем противовоздушной обороны Юрия Черевашенко.

Об этом сообщили на официальном сайте украинского президента.

Зеленский отметил, что Юрий Черевашенко участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО, занимался дронами-перехватчиками и на новой должности должен масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах.

Приказ о назначении Юрия Черевашенко уже подписал министр обороны Денис Шмыгаль.

«На Ставке мы утвердили много задач для нового руководителя. Важное активное внедрение беспилотников, а именно — дронов-перехватчиков, и усиление нашей системы ПВО новейшими образцами вооружения», — подчеркнул президент

Президент также сообщил, что на Ставке обсуждалась программа, направленная на усиление защиты неба Херсона — борьбы с вражескими БпЛА.

«Поддержали эту программу, и я попросил разработать соответствующую программу для всех приграничных городов, которые расположены на горячем направлении», — добавил Зеленский.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сообщил об усилении украинской системы противовоздушной обороны новыми комплексами Patriot,что стало результатом договоренностей с Германией.

810
