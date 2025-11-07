- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 810
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский назначил командующего беспилотных систем ПВО
Приказ о назначении Юрия Черевашенко уже подписал министр обороны Денис Шмыгаль.
В пятницу, 7 ноября, президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение командующим беспилотных систем противовоздушной обороны Юрия Черевашенко.
Об этом сообщили на официальном сайте украинского президента.
Зеленский отметил, что Юрий Черевашенко участвовал в создании первой группы мобильных бригад быстрого реагирования ПВО, занимался дронами-перехватчиками и на новой должности должен масштабировать развитие беспилотной составляющей в Воздушных силах.
Приказ о назначении Юрия Черевашенко уже подписал министр обороны Денис Шмыгаль.
«На Ставке мы утвердили много задач для нового руководителя. Важное активное внедрение беспилотников, а именно — дронов-перехватчиков, и усиление нашей системы ПВО новейшими образцами вооружения», — подчеркнул президент
Президент также сообщил, что на Ставке обсуждалась программа, направленная на усиление защиты неба Херсона — борьбы с вражескими БпЛА.
«Поддержали эту программу, и я попросил разработать соответствующую программу для всех приграничных городов, которые расположены на горячем направлении», — добавил Зеленский.
Напомним, недавно президент Владимир Зеленский сообщил об усилении украинской системы противовоздушной обороны новыми комплексами Patriot,что стало результатом договоренностей с Германией.