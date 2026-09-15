Зеленский назначил командующего Медицинскими силами ВСУ: кто им стал

Военный хирург Константин Гуменюк / © Укрінформ

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Президент Владимир Зеленский назначил Константина Гуменюка командующим Медицинскими силами Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий указ №910/2026 обнародовали 14 сентября.

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Константин Гуменюк — военный хирург, полковник медицинской службы. Решение о его назначении президент принял совместно с главнокомандующим ВСУ, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

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По словам Палисы, у Гуменюка есть авторитет среди военных и доверие волонтерского сообщества.

«Главный приоритет на этом посту — сохранение жизни и здоровья украинского воина», — отметил Палиса.

Ранее Медицинские силы ВСУ возглавлял Анатолий Казмирчук. В августе Украинская правда со ссылкой на источники сообщила, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпат подал представление на увольнение Казмирчука.

Народная депутат Марьяна Безугла заявляла, что Казмирчук был «человеком экс-главкома Александра Сырского».

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Анатолий Казмирчук имеет звание генерал-майора медицинской службы. Он военный врач, доктор медицинских наук и профессор. На должность командующего Медицинскими силами его назначили указом президента Владимира Зеленского 19 ноября 2023 года.

По данным УП, Казмирчук фигурировал в контексте решения о переводе тогдашнего начальника медицинской службы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Антона Шевчука на более низкую должность.

В июле 2023 года Шевчук сообщил о некачественных китайских турникетах, полученных его бригадой. После этого, как сообщило Слідство.Інфо, его перевели на более низкую должность в другое подразделение, а у него дома проводили обыски, однако некачественные турникеты все же заменили.

Ранее мы писали о том, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый отменил действие более трех десятков устаревших приказов Генштаба, которые заставляли командиров выполнять формальные процедуры и заполнять отчетность, потерявшую практический смысл в современной войне.

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