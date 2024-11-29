Зеленский назначил комбрига "Холодного Яра" заместителем руководителя Офиса президента

Владимир Зеленский отметил, что боевой командир, полковник Павел Палиса хорошо понимает, что происходит и в бригадах, и на фронте, поэтому президенту нужен именно такой человек.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил полковника Павла Палис заместителем руководителя Офиса.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении к украинцам 29 ноября.

"Боевой командир, командир 93-й бригады "Холодный Яр". Он хорошо понимает, что в бригадах, на фронте. И мне нужен именно такой человек, чтобы точно знать в ежедневном режиме информацию непосредственно с фронта", – прокомментировал президент.

Напомним, Владимир Зеленский принял важные кадровые решения по армейскому командованию. Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины назначен Михаил Драпатый. Заместителем Главнокомандующего Вооруженными силами назначен Олег Апостол.

Зеленский назначил нового командующего Сухопутных войск - что известно

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