Зеленский назначил нового главу Херсонской ОВА: кто им стал

Глава государства лично вручил Янушевичу служебное удостоверение.

Об этом 4 августа сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский убежден, что опыт и профессионализм нового главы ОВА помогут ему в выполнении задач, поставленных перед ним как главой важного региона.

Глава государства также подчеркнул, что Херсонская область непременно будет освобождена от россиян, а коллаборанты будут привлечены к ответственности.

Что известно о Ярославе Янушевиче.

Ярослав Янушевич родился в 1978 году в Киеве. В 2000 году окончил Киевский национальный университет им. Т. Шевченко (специальность "финансы"), в 2009 году – Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова (специальность "правоведение") и Национальную академию государственного управления при Президенте Украины ("управление общественным развитием"). Доктор юридических наук.

С 1996 года работал на разных должностях в Государственной налоговой инспекции г. Киева. С 2001 года – в Государственной налоговой администрации Украины. В 2006-2007 годах был заместителем председателя ГНАУ.

С 2011 по 2013 год – заместитель председателя Государственной миграционной службы Украины. В 2013-м занимал должность генерального директора ГП "Документ". В 2013-2014 гг – заместитель председателя Государственной финансовой инспекции Украины. С 2014 года по 2016 год – исполнительный директор предприятия "Украинский государственный центр радиочастот".

С 2016 года – советник генерального директора ГП "Украинский государственный центр радиочастот". Заслуженный экономист Украины. Полный кавалер ордена "За заслуги".