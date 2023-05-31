Зеленский назначил нового главу Одесской ОВА: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Одесской ОВА. Им стал бывший прокурор Олег Кипер.

Об этом говорится в указе президента.

Известно, что 30 мая Кабмин согласовал Кипера на посту главы Одесской ОВА, 31 мая на сайте президента Украины появился соответствующий указ.

"Назначить Кипера Олега Александровича главой Одесской областной государственной администрации", — говорится в указе президента.

Новый глава Одесской ОВА Олег Кипер: что о нем известно

Олег Кипер родился 1 мая 1980 года в селе Тимково Одесской области. С 2001 года начал работу в прокуратуре.

Он работал в должностях: следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора отдела прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, начальника управления отдела Генпрокуратуры.

При Януковиче Кипер был заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ, куда его назначил тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка. В 2014 году попал под закон о люстрации. 2019 суд признал это решение незаконным. 11 сентября 2020 г. назначен на должность руководителя Киевской городской прокуратуры.

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