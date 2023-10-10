Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА: что известно о Филиппе Пронине

Он будет возглавлять администрацию вместо Дмитрия Лунина.
Владимир Зеленский назначил нового председателя Полтавской облгосадминистрации. Учреждение возглавил Филипп Пронин.
Об этом говорится в указе, размещенном на сайте президента Украины.
Что известно о Пронине
Как известно, Филипп Пронин имеет высшее экономическое и юридическое образование. Раньше работал:
- налоговым и финансовым аналитиком;
- специалистом Государственного комитета финансового мониторинга Украины;
- заместителем директора Департамента финансовых расследований Государственной службе финансового мониторинга Украины.
В настоящее время является заместителем председателя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Пронин также входит в состав Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Кроме того, Пронин представлял Украину на Минских переговорах о войне России против Украины и является правительственным экспертом нашего государства по имплементации Конвенции ООН против коррупции.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил терробороны ВСУ. Им стал генерал-майор Анатолий Баргилевич.
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