Зеленский назначил нового главу Полтавской ОГА: что известно о Филиппе Пронине

Он будет возглавлять администрацию вместо Дмитрия Лунина.

Владимир Зеленский назначил нового председателя Полтавской облгосадминистрации. Учреждение возглавил Филипп Пронин.

Об этом говорится в указе, размещенном на сайте президента Украины.

Что известно о Пронине

Как известно, Филипп Пронин имеет высшее экономическое и юридическое образование. Раньше работал:

налоговым и финансовым аналитиком;

специалистом Государственного комитета финансового мониторинга Украины;

заместителем директора Департамента финансовых расследований Государственной службе финансового мониторинга Украины.

В настоящее время является заместителем председателя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Пронин также входит в состав Совета по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Кроме того, Пронин представлял Украину на Минских переговорах о войне России против Украины и является правительственным экспертом нашего государства по имплементации Конвенции ООН против коррупции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил терробороны ВСУ. Им стал генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Читайте также: