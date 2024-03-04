Зеленский назначил нового главу Сил поддержки ВСУ: кто им стал

Во время войны он выполнял боевые задания по устройству минно-взрывных заграждений первого рубежа обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главу Сил поддержки ВСУ и назначил нового.

Об этом говорится на официальном сайте Офиса президента.

Как отмечается, до нового назначения на должность занимал генерал-майор Дмитрий Герега. Он был назначен 21 августа 2021 года. Новым же главой стал бригадный генерал Александр Яковец. Раньше он был начальником инженерных войск в этих же силах.

Кроме того, уже во время войны он выполнял боевые задачи по устройству минно-взрывных заграждений первого рубежа обороны. Под его руководством проводились операции по разминированию местности и фортификационному оборудованию второго рубежа обороны в Донецкой области.

Напомним, что с наступлением весны в Киевской области из-под земли полезли снаряды и мины.

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