Иващенко заменит на этом посту Александра Литвиненко, ставшего секретарем СНБО.

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

Новым главой Службы внешней разведки стал Олег Иващенко. Он заменит на этом посту Александра Литвиненко. Литвиненко в свою очередь стал секретарем СНБО вместо уволенного Алексея Данилова.

"Назначить Иващенко Олега Ивановича Главой Службы внешней разведки Украины", – говорится в подписанном президентом указе.

О новом руководителе Службы внешней разведки известно не много. По информации в СМИ, генерал Олег Иващенко занимал должность первого заместителя начальника Главного управления разведки МО Украины – помощника Главнокомандующего Вооруженными Силами. Других публичных данных об Олеге Иващенко нет.

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