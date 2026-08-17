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Зеленский назначил нового командующего Сил логистики ВСУ: что о нем известно
Владимир Зеленский назначил Юрия Погребного новым командующим Сил логистики ВСУ вместо Владимира Карпенко.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Погребного командующим Сил логистики ВСУ вместо Владимира Карпенко.
Об этом говорится в указе №731/2026, опубликованном на сайте главы государства 17 августа.
Владимир Карпенко занимал этот пост с февраля 2024 года. В июле новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил Юрия Погребного временным исполняющим обязанности командующего Силами логистики.
Силы логистики отвечают за доставку оружия, боеприпасов и техники на фронт, обеспечение горючим, едой и ремонт техники.
Что известно о Юрии Погребном
Юрию Погребному 41 год. Он родился в Сумской области.
По данным издания «Цукр», в 2007 году он окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии имени Богдана Хмельницкого.
Далее служил в 55-й отдельной артиллерийской бригаде. Российское вторжение в 2014 году встретил в составе этой же бригады, которая участвовала в боях за Славянск, Краматорск, Лиман и другие города на востоке Украины.
Как добавляет Бабель, в 2016 году Погребной стал заместителем командира 58 отдельной мотопехотной бригады по вооружению. В 2020 возглавил 532 отдельный ремонтно-восстановительный полк, который покрывал обеспечение Харьковского, Донецкого и Запорожского направлений.
В 2024 году он был назначен на должность начальника вооружения — заместителя начальника по логистике оперативного командования «Восток».
Ранее главком Драпатый предупредил о фейках от имени его семьи.