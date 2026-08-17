Зеленский назначил нового командующего Сил логистики ВСУ: что о нем известно

Юрий Погребной

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Погребного командующим Сил логистики ВСУ вместо Владимира Карпенко.

Об этом говорится в указе №731/2026, опубликованном на сайте главы государства 17 августа.

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Владимир Карпенко занимал этот пост с февраля 2024 года. В июле новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый назначил Юрия Погребного временным исполняющим обязанности командующего Силами логистики.

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Силы логистики отвечают за доставку оружия, боеприпасов и техники на фронт, обеспечение горючим, едой и ремонт техники.

Что известно о Юрии Погребном

Юрию Погребному 41 год. Он родился в Сумской области.

По данным издания «Цукр», в 2007 году он окончил Сумской военный институт ракетных войск и артиллерии имени Богдана Хмельницкого.

Далее служил в 55-й отдельной артиллерийской бригаде. Российское вторжение в 2014 году встретил в составе этой же бригады, которая участвовала в боях за Славянск, Краматорск, Лиман и другие города на востоке Украины.

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Как добавляет Бабель, в 2016 году Погребной стал заместителем командира 58 отдельной мотопехотной бригады по вооружению. В 2020 возглавил 532 отдельный ремонтно-восстановительный полк, который покрывал обеспечение Харьковского, Донецкого и Запорожского направлений.

В 2024 году он был назначен на должность начальника вооружения — заместителя начальника по логистике оперативного командования «Восток».

Ранее главком Драпатый предупредил о фейках от имени его семьи.

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