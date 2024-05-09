Зеленский назначил нового командующего Силами поддержки ВСУ: кто им стал

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Силами поддержки ВСУ.

Об этом идет речь на официальном сайте президента Украины.

"Назначить Герегу Дмитрия Михайловича командующим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении пресс-службы.

Перед этим Владимир Зеленский уволил с этой должности бригадного генерала Александра Яковца. В то же время Герега является украинским военачальником, имеет звание генерал-майора. В силах поддержки ВСУ он находится с 2021 года. Родился он в 1971 году в Хотинском районе Черновицкой области. С 2014 участвовал в боевых действиях в зоне АТО.

Напомним, что Зеленский официально уволил Залужного с военной службы.

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