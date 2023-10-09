Зеленский назначил нового командующего Сил терробороны ВСУ: кто вступил в должность

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сил терробороны ВСУ. Им стал генерал-майор Анатолий Баргилевич.

Об этом стало известно из соответствующего указа главы государства.

Владимир Зеленский назначил Баргилевича Анатолия Владиславовича командующим Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. В то же время другим указом глава государства уволил с должности командующего Сил терробороны Игоря Танцура — он на должность был назначен в мае 2022 года.

Напомним, что Зеленский во время своего онлайн-выступления на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Копенгагене 9 октября призвал к объединению и борьбе с терроризмом, сравнив тактику ХАМАС в Израиле с тактикой России в Украине.

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