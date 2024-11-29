Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками: что известно о кадровых изменениях

Новым командующим Сухопутными войсками ВСУ назначен генерал-майор Михаил Драпатый, известный успешной обороной Харьковщины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Вместе с главкомом приняли несколько кадровых решений для нашей армии. Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины назначен Михаил Драпатый. Заместителем Главнокомандующего Вооруженными силами назначен Олег Апостол", — говорится в сообщении.

Президент напомнил, что генерал Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российской оккупационной армии. Полковник Олег Апостол является опытным командиром 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Оба доказали свою эффективность в боях. Главная задача – ощутимо повысить боеспособность нашей армии, обеспечить качество подготовки военнослужащих и внедрять инновационные подходы к управлению людьми в Вооруженных силах Украины. Украинская армия нуждается во внутренних изменениях для полного достижения целей нашего государства", — добавил Зеленский.

Напомним, осенью у Ермака появились два новых заместителя. Новые должности получили Ирина Верещук и Виктор Микита.

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