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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками: что известно о Святославе Заице

По словам военных, служивших вместе с Заицем, офицер большое внимание уделяет цифровизации и роботизации современной войны.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Святослав Заиц

Новый командующий Сухопутными войсками ВСУ Святослав Заиц

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Святослава Заица новым командующим Сухопутными войсками ВСУ. До этого момента он возглавлял 20-й армейский корпус.

Об этом свидетельствует Указ президента №853/2026 от 2 сентября.

«Назначить Заица Святослава Анатольевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины», — говорится в коротком заявлении.

В этой должности Заиц заменит Геннадия Шаповалова.

Напомним, ранее в августе специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко сообщала, что главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый готовит кадровые изменения: новым командующим Сухопутными войсками может стать бригадный генерал Святослав Заиц. По словам журналистки, в новой должности Заицу придется провести сложные изменения в сфере мобилизации.

Кто такой Святослав Заиц — биография

Заиц является выходцем из Десантно-штурмовых войск ВСУ. С апреля 2026 года и до нового назначения он возглавлял 20-й армейский корпус, занимающийся обороной Днепропетровской области.

До этого Заец был начальником штаба и заместителем командира 8-го корпуса ДШВ ВСУ.

Военную службу с боевым опытом офицер проходит с 2014 года. В момент начала российской оккупации Крыма Заиц находился на учениях на полуострове и командовал разведывательной ротой 25-й воздушно-десантной бригады.

Его подразделение численностью около 100 военнослужащих месяц находилось в блокаде российских военных. Заиц отказался принимать условия оккупантов и организовал выход подразделения на материковую часть Украины. После этого он продолжил службу в ДШВ.

В 2016 году Заиц был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

По словам военных, служивших вместе с Заицем, офицер большое внимание уделяет цифровизации и роботизации современной войны.

Возглавив 20-й корпус, Заиц поставил целью превратить его в один из самых цифровизированных в Силах обороны. В частности, он стал одним из первых командиров корпусов, переведших все подчиненные бригады в Mission Control — цифровую систему, предназначенную для управления беспилотными операциями в режиме реального времени.

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