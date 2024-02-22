Зеленский назначил нового посла в Азербайджане: на каких должностях и как именно он оскандалился до этого

Чрезвычайным и полномочным послом Украины в Азербайджане стал экс-глава "Укроборонпрома" и бывший глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, говорится в указе № 86/2024 на сайте Офиса президента.

Гусев станет послом вместо Владислава Каневского, которого президент уволил с должности другим указом.

У бывшего гендиректора "Укроборонпрома" были свои достижения в должности, однако и скандалов не было. Его деятельность была неоднозначна. С одной стороны, концерну удалось частично решить вопрос с замещением российских комплектующих для техники, а с другой был допущен провал программы по производству отечественных ракет, на которую государство выделяло миллиарды гривен.

ТСН.ua собрал все, что известно о Гусеве, ведь без скандалов в его карьере не обошлось и в "Укроборонпром".

Краткая биография

Гусев Юрий Вениаминович родился 15 ноября 1979 года в городе Коростышеве Житомирской области. Окончил Херсонский государственный технический университет, Киевский национальный экономический университет, завершил две программы в Harvard Kennedy School (2011, 2017). Кандидат экономических наук, доцент, приглашенный профессор Военного Университета Нуэва Гранада (Колумбия), доктор богословских наук.

Скандалы в "Укроборонпром"

За месяц до парламентских выборов 2019 года партия "Слуга народа" исключила Гусева из своих списков в ответ на его критику из-за работы во время каденций Виктора Януковича и Петра Порошенко. Однако в том же году он был назначен главой Херсонской областной государственной администрации. В должности занимал 1,5 года.

Непосредственно Гусева обвиняли в коррупции за госзакупки для армии, когда тот занимал должность замминистра обороны (2014-2016 гг.). Нардепка VIII созываТатьяна Чорновил обнаружила, что тендерный комитет, подчинявшийся Гусеву, покупал по повышенным ценам бензин А-80. По ее данным, посредники только за первый квартал 2015 года получили 80 миллионов гривен, выделенных из бюджета на нужды армии.

Были и более невинные скандалы с участием Гусева. По сообщениям СМИ, во время своей работы в должности главы Херсонской ОГА он даровал первоклассникам утят и создавал в администрации "управление счастья".

При нем Херсонская ОГА оскандалилась на всю страну с выступлением группы Степ в сессионном зале накануне 8 марта. Но Юрий Гусев отреагировал быстро и уволил нескольких чиновников, виновных, как он заявил, в организации этого мероприятия.

Успехи и провалы Гусева в "Укроборонпроме"

Юрий Гусев пробыл в должности главы ДК "Укроборонпром" с 3 декабря 2020 года по 27 июня 2023 года, что составляет вторую по продолжительности каденцию должностных лиц в этом кресле после продержавшегося дольше Романа Романова — с июля 2014 по февраль 2018 года.

Но количества скандалов, генерируемых Юрием Гусевым, легко хватит на всех предыдущих директоров Концерна. Несмотря на громкий старт с обещания ликвидировать ДК "Укроборонпром" до конца 2021 года, именно его Гусев не выполнил. Более того, фактически был обвинен Правительством в том, что ничего существенного не делал на этом поприще вообще.

"Золотые покровители" Гусева

А первый серозный маркер того, что что-то не так с Гусевым вообще появилось почти сразу. Гусев пообещал разобраться со всеми заместителями бывшего главы "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса, которые получали по трети миллиона гривен в месяц.

В то же время, весомых кадровых изменений не произошло, на середину 2021 года заместители из когорты Абромавичуса — Роман Бондарь, Сергей Иванюта и Михаил Морозов продолжали работать. Позицию Михаила Морозова не смогло даже поколебать обвинения на уровне Верховной Рады в принадлежности к российским спецслужбам, в частности , "Укроборонпром" отчитывался, что тот прошел внутреннюю проверку.

Призрачные вертолеты и патроны

Сам Гусев в это время уже успел прославиться тем, что дал обещание запустить на Одесском авиационном заводе лицензионное производство вертолетов UH-1 Iroquois. Этим он очень сильно удивил самого разработчика вертолетов Bell Textron, не только не дававшего разрешение, но и не получавшего соответствующий запрос.

В июне 2020 года "Укроборонпром" объявил о подписании соглашения с канадской компанией Waterbury Farrel о совместном производстве патронов. Однако никакого патронного завода в Украине построено не было.

Скандалы с "Антоновым"

Укроборонпром под руководством Гусева сопровождали коррупционные скандалы на предприятии холдинга "Антонов". Речь идет, в частности, о схемах по закупке горючего и оборудования через фиктивные фирмы и незадекларированную недвижимость менеджеров компании.

Холдинг проводил проверки на Антонове, а Гусев якобы хотел уволить директора компании Сергея Бычкова. Однако этого не произошло и из-за халатности менеджеров "Антонова" Украина потеряла в Гостомеле самый большой самолет в мире Ан-225 "Мрия" и другие борта.

Ремонт техники и производство боеприпасов

Можно отметить работу "Укроборонпрома" во время начала полномасштабной войны, поскольку предприятия холдинга смогли в это время ремонтировать технику для обороны Киева. Кроме этого удалось наладить производство боеприпасов советских калибров, которые являются дефицитными — 82, 120, 122, 125 и 152 мм.

В то же время Гусеву не удалось наладить производства необходимых на фронте дронов. "Укроборонпром" отчитывался о разработке беспилотника-камикадзе, который якобы способен поражать цели на расстоянии 1 тыс. км. Однако, как пишут СМИ, Минобороны не заказывало эти аппараты – известно, что концерн производит их самостоятельно и передает Силам обороны.

Ракетная программа

Также неоднозначной можно назвать деятельность Укроборонпрома в области производства ракет. Следует заметить, что главной причиной увольнения Гусева стало то, что он "провалил ракетную программу", считает ряд СМИ.

"Укроборонпром" утверждает, что значительная часть ракетной программы, разработанная по поручению президента Украины и утвержденная на самом высоком уровне, успешно выполнена, но "некоторые вопросы дальнейшей ее реализации остаются нерешенными".

По решению уже бывшего генерального директора Гусева подразделения безопасности Концерна в марте-апреле 2023 года провели проверку по установлению причин невыполнения отдельных мер ракетной программы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский может назначить новым послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии действующего генерального прокурора Андрея Костина.

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