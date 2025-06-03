Ярослав Шанько – руководитель Херсонской МВА

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Херсонской городской военной администрации. Им стал Ярослав Шанько.

Об этом свидетельствует соответствующий указ президента №76/2025-pп, который появился на сайте ОП.

«Назначить Шанько Ярослава Викторовича начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области», — говорится в распоряжении.

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Напомним, что в апреле уволили предыдущего главу — Романа Мрочко.

Что известно о Ярославе Шанько — детали

Из досье 35-летнего Ярослава Шанько известно, что он родом из Херсона. Шанько родился там 12 июня 1990 года.

В 2011 году окончил Херсонский юридический институт ХНУВД. А с 2015 года работал старшим инспектором отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП.

Впоследствии вступил в должность начальника отдела ювенальной превенции полиции Херсонской области.

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В 2020 году стал заместителем начальника управления превентивной деятельности полиции Херсонской области.

Позднее и до 2023 занимал должность заместителя начальника управления ювенальной превенции Нацполиции.

Во время полномасштабного вторжения весной 2023 года Шанько был назначен правительством на должность заместителя начальника Херсонской областной военной администрации.

Напомним, в апреле 2025-го президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об освобождении от должности начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

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