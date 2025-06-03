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Зеленский назначил нового руководителя Херсонской ГВА — детали о Ярославе Шанько
Указом Зеленского новым главой Херсонской городской военной администрации был назначен Ярослав Шанько.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Херсонской городской военной администрации. Им стал Ярослав Шанько.
Об этом свидетельствует соответствующий указ президента №76/2025-pп, который появился на сайте ОП.
«Назначить Шанько Ярослава Викторовича начальником Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области», — говорится в распоряжении.
Напомним, что в апреле уволили предыдущего главу — Романа Мрочко.
Что известно о Ярославе Шанько — детали
Из досье 35-летнего Ярослава Шанько известно, что он родом из Херсона. Шанько родился там 12 июня 1990 года.
В 2011 году окончил Херсонский юридический институт ХНУВД. А с 2015 года работал старшим инспектором отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУНП.
Впоследствии вступил в должность начальника отдела ювенальной превенции полиции Херсонской области.
В 2020 году стал заместителем начальника управления превентивной деятельности полиции Херсонской области.
Позднее и до 2023 занимал должность заместителя начальника управления ювенальной превенции Нацполиции.
Во время полномасштабного вторжения весной 2023 года Шанько был назначен правительством на должность заместителя начальника Херсонской областной военной администрации.
Напомним, в апреле 2025-го президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об освобождении от должности начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
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