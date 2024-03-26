Зеленский назначил нового секретаря СНБО: что о нем известно

Новым секретарем СНБО стал Александр Литвиненко, до этого возглавлявший Службу внешней разведки.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 26 марта, уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО и назначил вместо него генерала Александра Литвиненко.

Что известно о новом секретаре СНБО, разбирался ТСН.ua.

Генерал-майор Александр Литвиненко от 23 июля 2021 возглавлял Службу внешней разведки. Сегодня Зеленский уволил Литвиненко с должности главы СВР и назначил вместо него Олега Иващенко.

Биография Александра Литвиненко

Александр Литвиненко родился в Киеве в 1972 году.

Образование

По информации из открытых источников, в 1989-1994 годах являлся слушателем Высшей школы КГБ СССР им. Дзержинского (новое название – Академия ФСБ РФ). В 1994 году окончил институт криптографии, связи и информатики Академии ФСБ России при Москве. В 1998 защитил диссертацию в Киеве при университете им. Тараса Шевченко. В 2002 году стал доктором политических наук.

Прошел курсы повышения квалификации в Йоркском университете в Торонто, Канада (2002) и Маршалл-центре, Гармиш-Партеркирхен, Германия (2005). Окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Лондоне. (2012 год).

Профессиональная деятельность

В 1994 году перешел на работу в СБУ. С 1994 по 1998 год был офицером, старшим офицером, главным специалистом Главного управления правительственной связи СБУ. Также до 2005 года находился на разных должностях Национального института стратегических исследований.

2005-2007 гг. – руководитель Управления по вопросам государственной безопасности, руководитель Экспертной комиссии, руководитель Департамента по вопросам государственной безопасности аппарата СНБО Украины.

2007-2009 – заместитель начальника Департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ.

В 2010–2014 гг. – советник директора Национального института стратегических исследований,

2014–2019 гг. – заместитель секретаря СНБО.

С 2019 по июль 2021 Литвиненко был директором Национального института стратегических исследований. А 23 июля 2021 его назначили председателем Службы внешней разведки.

Женат, имеет сына и дочь. Свободно владеет украинским, русским, английским языками.

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что Алексей Данилов будет назначен послом в Норвегии.

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