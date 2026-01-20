Зеленский назначил нового советника по инфраструктуре: что известно об Александре Кубракове

Александр Кубраков / © Партия "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Кубракова внештатным советником по инфраструктуре и взаимодействию с общинами.

Соответствующий указ обнародован на официальном сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Кубракова внештатным советником по инфраструктуре и взаимодействию с общинами / © Офис президента Украины

До мая 2024 года Кубраков занимал должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры. После увольнения из правительства в январе 2025 года он стал советником эксминистра обороны Рустема Умерова.

Биография и образование

Александр Кубраков родился 20 августа 1982 года в городе Первомайск Днепропетровской области. Женат, вместе с женой Ириной, воспитывает двух сыновей – Александра и Марка.

Высшее образование получил в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана, где в 1999-2004 учился по специальности «маркетинг». Также проходил краткосрочную программу обучения в Harvard Kennedy School.

Еще во время учебы работал экономистом в департаменте маркетинга "Правэкс-банка".

Карьерный путь

Профессиональную деятельность Кубраков начал в сфере маркетинга и телекоммуникаций. Он участвовал в реализации ряда масштабных проектов, в частности "Домашний Интернет" от "Киевстар", а также в разработке транспортной стратегии Киева совместно с Всемирным банком. Специализировался на цифровизации государственных сервисов, развитии 4G и концепции "государство в смартфоне".

В 2004-2011 годах работал в компаниях "Приоком", АКБ "Финансы и Кредит" и "Киевстар", где занимал руководящие должности в сфере стратегического маркетинга.

В 2011 году стал советником главы КГГА Александра Попова. С 2014 по 2016 год возглавлял дирекцию по управлению проектами транспортной инфраструктуры Киевского инвестиционного агентства, а также руководил проектным офисом в Министерстве юстиции.

В 2016-2019 годах был заместителем директора, а затем директором ООО "Город для людей", а также советником мэра Киева Виталия Кличко по IT-вопросам.

В 2019 году Кубраков был избран народным депутатом от партии "Слуга народа" и работал в комитете Верховной Рады по правам человека и реинтеграции временно оккупированных территорий. Уже в ноябре того же года его назначили главой "Укравтодора".

В мае 2021 года он возглавил Министерство инфраструктуры Украины, а с декабря 2022 стал вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин, территорий и инфраструктуры.

После начала полномасштабного вторжения РФ Кубраков занимался организацией экспорта в условиях заблокированных портов и был вовлечен в реализацию "зернового коридора".

Скандалы

В 2023 году НАБУ и САП разоблачили организованную группировку по хищению бюджетных средств, в которую входил заместитель Кубракова Василий Лозинский. После этого Кабмин уволил Лозинского с должности.

В апреле 2024 года Кубраков оказался в центре публичной критики после ракетного удара РФ по Трипольской ТЭС в Киевской области. Верховная Рада вызвала министра для отчета, однако он не явился на заседание, объяснив отсутствие участия в Конгрессе местных и региональных властей.

Назначение Кубракова советником президента означает его возвращение к работе над вопросами инфраструктуры и взаимодействия с общинами уже в новом формате.