- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1344
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ: что известно
Ярослав Мережко стал заместителем главы Службы безопасности Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Мережко заместителем главы Службы безопасности Украины. Соответствующий кадровый состав руководства спецслужбы был обновлен сегодня, 13 января.
Об этом говорится в Указе Президента №47/2026 , обнародованном на официальном сайте главы государства.
«Назначить Сеть Ярослава Викторовича заместителем Председателя Службы безопасности Украины», — отмечается в документе.
Указ подписан 13 января 2026 года и вступил в силу с момента опубликования. В этой должности Ярослав Мережко будет работать под руководством действующего Председателя СБУ, усиливая вертикаль управления спецслужбой в условиях военного положения.
К слову, президент Украины Владимир Зеленский 2 января начал до сих пор проводить масштабные кадровые изменения как в политике, так и в спецслужбах.