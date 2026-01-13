Зеленский назначил нового заместителя главы СБУ: что известно

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ярослава Мережко заместителем главы Службы безопасности Украины. Соответствующий кадровый состав руководства спецслужбы был обновлен сегодня, 13 января.

Об этом говорится в Указе Президента №47/2026 , обнародованном на официальном сайте главы государства.

«Назначить Сеть Ярослава Викторовича заместителем Председателя Службы безопасности Украины», — отмечается в документе.

Указ подписан 13 января 2026 года и вступил в силу с момента опубликования. В этой должности Ярослав Мережко будет работать под руководством действующего Председателя СБУ, усиливая вертикаль управления спецслужбой в условиях военного положения.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский 2 января начал до сих пор проводить масштабные кадровые изменения как в политике, так и в спецслужбах.