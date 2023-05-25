Зеленский назначил нового замглавы СБУ: кто им стал

Сергей Наумюк до этого работал в НАБУ и подался на конкурс директора.

Новым заместителем главы Службы безопасности Украины стал Сергей Наумюк. Соответствующий приказ утвердил президент Владимир Зеленский.

Об этом идет речь на сайте главы государства.

Как отмечается, Зеленский уволил с должности начальника управления СБУ в Хмельницкой области Тараса Цюцюру. В то же время другим указом он назначил Сергея Наумюка замглавы СБУ.

С 2015 года Наумюк работал в НАБУ – там он занимал должность руководителя второго и четвертого подразделений детективов. Уже в 2023 году он отправился на конкурс, чтобы стать директором НАБУ — его допустили ко второму этапу, собеседованию.

Напомним, что на Буковине влиятельный митрополит УПЦ (МП) называл ПЦУ "церковью антихриста".

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