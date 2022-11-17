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Зеленский назначил новых глав СБУ в трех областях: кто ими стали

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Зеленский назначил новых глав СБУ в трех областях: кто ими стали

Фото: Офис президента Украины

Указы подписаны главой государства от 17 ноября.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении новых руководителей Управления службы безопасности в Тернопольской, Кировоградской и Житомирской областях.

Указы №789-787 подписаны главой государства от 17 ноября, опубликованы на сайте президента.

Согласно документам, начальником Управления Службы безопасности Украины в Тернопольской области стал Василий Демьянчук, в Кировоградской – Сергей Кононенко, а в Житомирской – Владимир Компаниченко.

Предатель из СБУ, сдавший Херсон

Помощник начальника УСБУ в Херсонской области – руководителя АТЦ полковника Игоря Садохина задержали за государственную измену. После того, как Садохина задержали, президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко и лишил его генеральского звания. По инормации СМИ, Садохин сдал врагу сетку минных полей и координировал действия российской авиации, сопровождав колонну херсонского УСБУ в эвакуацию.

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Дата публикации
Просмотры
1015
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