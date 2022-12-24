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Зеленский назначил новых послов в Болгарии, Латвии и Бахрейне

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
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312
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Зеленский назначил новых послов в Болгарии, Латвии и Бахрейне

фото/Zelenskiy Official, Telegram

Владимир Зеленский подписал указы о назначении 23 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский приказом от 23 декабря 2022 года назначил новых послов в Республике Болгария, Латвийской Республике и Королевстве Бахрейн.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Так, указом №879/2022 был уволен Виталий Москаленко с должности посла в Республике Болгария. Зато указом №880/2022 на эту должность назначен Олесей Илащук.

Указом №881/2022 был уволен Александр Мищенко с должности посла в Латвийской Республике. Указом №882/2022 Анатолия Куцевола соответственно назначили послом в Латвийской Республике.

Также Владимир Зеленский назначил посла в Королевстве Бахрейна. Согласно указу №878/2022, им стал Дмитрий Сеник, одновременно являющийся чрезвычайным и полномочным послом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Напомним, новым послом Украины в Германии стал Алексей Макеев: что о нем известно.

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Дата публикации
Просмотры
312
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