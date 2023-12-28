Зеленский назначил новых руководителей Ровенской и Донецкой ОВА: кто ими стали

В четверг, 28 декабря, Владимир Зеленский назначил новых руководителей Донецкой и Ровенской областных военных администраций – ими стали Вадим Филашкин и Александр Коваль.

Об этом говорится в указах главы государства №858/2023 и №857/2023.

Соответствующие указы подписаны президентом Украины 27 декабря.

"Назначить Коваля Александра Сергеевича главой Ровенской областной государственной администрации. Назначить Филашкина Вадима Сергеевича главой Донецкой областной государственной администрации", — говорится в текстах документов.

Что известно о Вадиме Филашкине

На сайте Донецкой ОВА указано, что Филашкин родился в Николаевской области. В 2002 году окончил обучение в Николаевском государственном педагогическом университете по специальности "Педагогика и методика среднего образования. Физическая культура и допризывная подготовка". В 2008 г. получил образование юриста в Киевском национальном университете внутренних дел. Проходил военную службу в ВСУ.

Начал свою карьеру в правоохранительных органах. Работал на руководящих должностях в УМВД Украины в разных областях Украины. 2016 был заместителем начальника Главного управления полиции в Донецкой области. С 2019 года он занимал должность заместителя председателя Донецкой ОГА.

Кто такой Александр Коваль

По информации Ровенской райдерадминистрации, Александр Коваль родился в г.Костополь. Возглавлял Костопольскую РГА, затем Ровенскую, которая объединила в себе Здолбуновский, Острожский, Костопольский, Ровенский, Березновский, Гощанский и Корецкий районы и стал территориально крупнейшим в области.

С 5 марта 2021 года Коваля был назначен председателем Ровенской районной государственной администрации.

Добавим, что Александр Коваль не является родственником бывшего главы Ровенской ОВА Виталия Коваля, ныне председателем Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, 21 ноября Виталия Коваля назначили главой Фонда госимущества. До этого он занимал должность руководителя Ровенской ОВА.

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