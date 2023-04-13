Зеленский назначил новых руководителей Сумской и Луганской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Сумской и Луганской областных государственных администраций.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

Сумскую область возглавил генерал-лейтенант Владимир Артюх, экс-советник председателя Винницкой областной военной администрации. Он посвятил 37 лет Вооруженным силам Украины, где служил на командных и штабных должностях от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ.

"Назначить Артюха Владимира Николаевича главой Сумской областной государственной администрации", — говорится в документе.

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Руководителем Луганской ОВ стал бывший заместитель начальника ГУ Национальной полиции Житомирской области Артем Лысогор. С октября 2021 года по июнь 2022 года Лысогор находился в командировке на востоке Украины для выполнения обязанностей заместителя командующего Объединенными силами по задействованию сил и средств подразделений Нацполиции.

"Назначить Лысогора Артема Владимировича главой Луганской областной государственной администрации", — говорится в документе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще 24 января подписал указы об увольнении пяти глав ОВА.

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