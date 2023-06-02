Зеленский назначил ответственных за ситуацию с укрытиями в Киеве

В столице Украины и других городах пройдет проверка всех защитных сооружений.

В пятницу, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский во время очередного заседания Ставки обсудил срочные вопросы безопасности, среди которых — ситуация с укрытиями в Киеве и других городах Украины.

Об этом он сообщил во время традиционного вечернего обращения.

“Очевидна жесткая реакция на гибель людей в Киеве из-за закрытого укрытия. Есть поручение о проверке защитных сооружений в Киеве и по всей стране. Ответственные – министры Камышин и Клименко”, – сообщил президент.

Зеленский отметил, что даже после гибели людей возле закрытого убежтща в Деснянской поликлинике столицы киевляне продолжают публиковать информацию о недоступности укрытий.

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“Не просто о закрытых укрытиях, а о заваренных входах в укрытие, об отсутствии укрытий вообще в некоторых частях города. Такой уровень небрежности в городе не перекрыть какими-то оправданиями”, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский пообещал "твердую реакцию" на гибель людей в Киеве возле закрытого укрытия во время ракетного удара. При этом он намекнул на мэра столицы, знаменитого боксера Виталия Кличко, заметив, что "может быть нокаут".

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