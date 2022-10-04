Зеленский назначил руководителей 13 военных администраций в Харьковской области

Предоставляем список новых глав военных администраций в селах и городах.
После деоккупации Харьковщины глава государства Владимир Зеленский назначил руководителей 13 военных администраций.
Об этом говорится в распоряжениях.
Итак, начальниками назначены в таких военных администрациях:
- Чугуевская городская военно-гражданская администрация – Минаева Галина Николаевна;
- Малиновская поселковая военная администрация – Семерьянов Николай Иванович;
- Циркуновская сельская военная администрация – Сикаленко Николай Васильевич;
- Роганская поселковая военная администрация – Черненко Мария Викторовна;
- Липецка сельская военная администрация – Слабченко Алексей Николаевич;
- Дергачевская городская военная администрация – Задоренко Вячеслав Валентинович;
- Ольховская сельская военная администрация – Шмиголь Александр Николаевич;
- Великобурлукская поселковая военная администрация – Терещенко Виктор Николаевич;
- Оскольская сельская военная администрация – Загоруйко Геннадий Николаевич;
- Изюмской городской военной администрации – Марченко Валерий Витальевич;
- Боровская поселковая военная администрация – Тертышиный Александр Владимирович;
- Балаклейская городская военная администрация – Карабанов Виталий Юрьевич;
- Золочевская поселковая военная администрация – Коваленко Виктор Николаевич.
Напомним, в Минобороны РФ признали серьезное поражение в Харьковской области и отступление на юге.
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