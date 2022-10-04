Зеленский назначил руководителей 13 военных администраций в Харьковской области

Предоставляем список новых глав военных администраций в селах и городах.

После деоккупации Харьковщины глава государства Владимир Зеленский назначил руководителей 13 военных администраций.

Об этом говорится в распоряжениях.

Итак, начальниками назначены в таких военных администрациях:

Чугуевская городская военно-гражданская администрация – Минаева Галина Николаевна;

Малиновская поселковая военная администрация – Семерьянов Николай Иванович;

Циркуновская сельская военная администрация – Сикаленко Николай Васильевич;

Роганская поселковая военная администрация – Черненко Мария Викторовна;

Липецка сельская военная администрация – Слабченко Алексей Николаевич;

Дергачевская городская военная администрация – Задоренко Вячеслав Валентинович;

Ольховская сельская военная администрация – Шмиголь Александр Николаевич;

Великобурлукская поселковая военная администрация – Терещенко Виктор Николаевич;

Оскольская сельская военная администрация – Загоруйко Геннадий Николаевич;

Изюмской городской военной администрации – Марченко Валерий Витальевич;

Боровская поселковая военная администрация – Тертышиный Александр Владимирович;

Балаклейская городская военная администрация – Карабанов Виталий Юрьевич;

Золочевская поселковая военная администрация – Коваленко Виктор Николаевич.

Напомним, в Минобороны РФ признали серьезное поражение в Харьковской области и отступление на юге.

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