Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортАвторы
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Зеленский назначил руководителей 13 военных администраций в Харьковской области

Дата публикации
Просмотры
172
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Зеленский назначил руководителей 13 военных администраций в Харьковской области

Фото: president.gov.ua

Предоставляем список новых глав военных администраций в селах и городах.

После деоккупации Харьковщины глава государства Владимир Зеленский назначил руководителей 13 военных администраций.

Об этом говорится в распоряжениях.

Итак, начальниками назначены в таких военных администрациях:

  • Чугуевская городская военно-гражданская администрация – Минаева Галина Николаевна;
  • Малиновская поселковая военная администрация – Семерьянов Николай Иванович;
  • Циркуновская сельская военная администрация – Сикаленко Николай Васильевич;
  • Роганская поселковая военная администрация – Черненко Мария Викторовна;
  • Липецка сельская военная администрация – Слабченко Алексей Николаевич;
  • Дергачевская городская военная администрация – Задоренко Вячеслав Валентинович;
  • Ольховская сельская военная администрация – Шмиголь Александр Николаевич;
  • Великобурлукская поселковая военная администрация – Терещенко Виктор Николаевич;
  • Оскольская сельская военная администрация – Загоруйко Геннадий Николаевич;
  • Изюмской городской военной администрации – Марченко Валерий Витальевич;
  • Боровская поселковая военная администрация – Тертышиный Александр Владимирович;
  • Балаклейская городская военная администрация – Карабанов Виталий Юрьевич;
  • Золочевская поселковая военная администрация – Коваленко Виктор Николаевич.

Напомним, в Минобороны РФ признали серьезное поражение в Харьковской области и отступление на юге.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
172
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация