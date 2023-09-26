Зеленский назначил своим внештатным советником известного футболиста

Президент Украины Владимир Зеленский назначил футболиста и тренера Андрея Шевченко своим внештатным советником.

Указ №589/2023 на сайте президента свидетельствует об этом.

"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)", — говорится в документе.

Отметим, что 46-летний Андрей Шевченко – профессиональный спортсмен звезда мирового футбола. Он играл на поле до 2012 года. Впоследствии стал тренером национальной сборной Украины.

Шевченко — Заслуженный мастер спорта Украины, Герой Украины (2004), с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину является послом фандрейзинговой платформы United24.

Напомним, знаменитый футболист уверен, что нет спорта вне политики. Андрей Шевченко считает, что участие спортсменов стран-агрессорок мир воспримет как месседж, что война в Украине закончилась.

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