Зеленский назначил своим внештатным советником известного футболиста

Соответствующий указ уже опубликован.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил футболиста и тренера Андрея Шевченко своим внештатным советником.
Указ №589/2023 на сайте президента свидетельствует об этом.
"Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)", — говорится в документе.
Отметим, что 46-летний Андрей Шевченко – профессиональный спортсмен звезда мирового футбола. Он играл на поле до 2012 года. Впоследствии стал тренером национальной сборной Украины.
Шевченко — Заслуженный мастер спорта Украины, Герой Украины (2004), с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину является послом фандрейзинговой платформы United24.
Напомним, знаменитый футболист уверен, что нет спорта вне политики. Андрей Шевченко считает, что участие спортсменов стран-агрессорок мир воспримет как месседж, что война в Украине закончилась.
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