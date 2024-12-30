Зеленский назначил военного омбудсмена: кто будет возглавлять должность

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной Президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей воинов ВСУ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский отметил, что Ольга – известная, опытная и эффективная украинская правозащитница, которая много сделала для развития наших государственных институций, для поддержки украинцев.

"Сейчас главная задача – вместе с Министерством обороны Украины, вместе с гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и всех необходимых системных основах работы этого института. Наши воины должны получить действенные инструменты защиты своих прав, и должна состояться реальная модернизация управления людьми в Силах обороны Украины. Благодарен всем, кто помогает в этом", – отмечает президент.

Напомним, Украина и страна-агрессорка РФ в понедельник провели очередной обмен военнопленными, в результате которого домой возвращаются 189 наших граждан.