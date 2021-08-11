Зеленский назначил временного главу Харьковской ОГА

Исполнять обязанности главы облдержадимнистрации будет Александр Скакун — заместитель уволенной с должности Айны Тимчук.

В среду, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский своим указом освободил от должности председателя Харьковской ОГА Айну Тимчук. В то же время на сайте главы государства появился указ о назначении временного руководителя областной государственной администрации — Александра Скакуна.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Харьковской областной государственной администрации на Скакуна Александра Евгеньевича", — говорится в документе.

С 2017 года этот 48-летний чиновник занимал должность заместителя председателя Харьковской ОГА.

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Из официальной биографии Александра Скакуна известно, что он имеет два высших образования — юридическое и экономическое. Учился он в Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого и в Харьковской национальной академии городского хозяйства. В 2012 году получил звание кандидата юридических наук. В 1995 — 2017 годах был сотрудником Службы безопасности Украины.

Напомним, 27 ноября 2020 года Зеленский назначил Айну Тимчук председателем Харьковской ОГА. На этом посту она сменила Алексея Кучера.

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